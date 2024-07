La Polizia sventa furto di 10 quintali di rame nel Tarantino

La Polizia ha sventato il furto di cavi di rame, sradicati dai tralicci che compongono la linea elettrica che si estende nelle campagne tra i comuni di Manduria ed Avetrana (Taranto), per un peso totale di circa 10 quintali e una lunghezza di più di 3 chilometri. Il materiale è stato recuperato e restituito all'ente erogatore di energia elettrica che aveva segnalato il furto.

Proprio nei giorni scorsi, a causa della sottrazione dei cavi di rame, si sono verificati nella città di Manduria e nelle aree circostanti prolungate e frequenti interruzioni dell'energia elettrica, con accese proteste da parte dei cittadini.

Sospettando che gli autori dei furti avrebbero preso di mira anche i restanti piloni della linea, gli agenti hanno istituito servizi di appostamento tra i vigneti della zona di campagna interessata.

Dopo una lunga attesa, i poliziotti hanno iniziato a perlustrare la zona ritrovando in prossimità di alcuni pali dell'alta tensione, nascoste tra la vegetazione, numerose matasse di cavi arrotolate e accatastate in attesa di essere caricate su mezzi idonei al trasporto.

L'intervento della Polizia ha contribuito a far desistere i ladri di rame, che si sarebbero allontanati in gran fretta dalla zona, complice l'oscurità della notte. Le indagini proseguono per individuare i responsabili. Si ipotizzano i reati di interruzione di pubblico servizio, danneggiamento e furto aggravato.



