First Cisl, in Puglia 9.600 imprese in Comuni senza banche

"Sono 9.600 le imprese pugliesi che hanno sede in Comuni senza presenza di alcuna banca, il 60% delle quali ha visto abbandonare il proprio territorio dal 2015 ad oggi e 19.000 imprese si trovano in Comuni con un solo sportello bancario. La conseguenza negativa è che si privano intere comunità e diverse attività economiche di servizi indispensabili". Lo denunciano i segretari generali di First Cisl Puglia (Federazione dei lavoratori delle banche, assicurazioni, della finanza, della riscossione e delle authority), Pasquale Berloco, e della Cisl Puglia, Antonio Castellucci, in merito al report regionale sulla desertificazione bancaria realizzato dalla First Cisl nazionale e relativa al primo semestre 2024.

"Se la si giudica sulla base dell'indicatore di desertificazione bancaria - spiegano i sindacalisti - la situazione della Puglia, come avevamo evidenziato in diverse circostanze nei mesi passati, appare caratterizzata da forti chiaroscuri: molto bene la sesta provincia e quella di Brindisi, bene Bari, regge Taranto, non bene Lecce e Foggia. Ma, andando più nel dettaglio, ci si accorge che la situazione è ben più complessa e drammatica".

Secondo le sigle sindacali, "è certo orma, che un comune pugliese su quattro non ha sportelli bancari sul proprio territorio; nel frattempo, non migliora la percentuale degli utenti bancari che utilizza i canali virtuali per la gestione del proprio conto corrente e dei propri risparmi (39%), in quanto il dato statistico rileva che è ben al di sotto della media nazionale (52%)".

Cisl e First Puglia rimarcano inoltre "l'ulteriore criticità causata dalla desertificazione, dei cittadini ed in particolare degli anziani, e di coloro che hanno difficoltà a muoversi per mancanza di mezzi di trasporto propri e pubblici. In Puglia, siamo al di sotto della media nazionale anche per numero degli sportelli bancari complessivo, pari a 24 ogni 100mila abitanti, mentre in Italia - concludono - la media è di 34 sportelli ogni 100mila abitanti".



