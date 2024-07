Urso inaugura a Taranto prima Casa del Made in Italy in Puglia

Il ministro Adolfo Urso ha inaugurato questo pomeriggio a Taranto, nel palazzo di Poste Italiane, la prima Casa del Made in Italy in Puglia, settima in Italia, una sede dell'ispettorato territoriale del Mimit che si propone di diventare un punto di riferimento per cittadini e imprese. Erano presenti, tra gli altri, il prefetto di Taranto Paola Dessì, il sindaco Rinaldo Melucci, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e i parlamentari Dario Iaia e Giovanni Maiorano di Fratelli d'Italia.

"Mi fa piacere - ha detto Urso nel corso di un punto stampa - essere qui a Taranto innanzitutto per inaugurare la Casa del Made in Italy, cioè delle imprese e del lavoro italiano che in questa città assume un'altra valenza non soltanto simbolica proprio nei giorno in cui, tra l'altro, ci riuniamo in Prefettura con il sindaco e il presidente della Regione Puglia, le autorità locali, i parlamentari, i sindacati, i rappresentanti delle imprese e della filiera dell'indotto siderurgico" per fare il punto sulla vertenza ex Ilva".

Un'occasione per discutere "anche - ha puntualizzato - su quello che abbiamo fatto in questi 20 mesi dall'inizio della legislatura per creare le condizioni per il rilancio siderurgico e quindi produttivo e industriale di questa città e dell'intera filiera siderurgica".

La Casa del Made in Italy, ha aggiunto il ministro, "è la casa delle imprese in cui gli uffici del nostro Ministero opereranno per informare e assistere le imprese del territorio su come meglio utilizzare gli strumenti, gli incentivi, i supporti che il governo e le altre istituzioni dello Stato, e certamente anche gli enti locali, mettono a disposizione di chiunque realizzi un'attività produttiva nel nostro territorio".

Il ministro ha precisato che la Casa del Made in Italy sarà realizzata "in 55 capoluoghi di provincia italiani. Ne abbiamo già inaugurate sette, da Torino a Catania, e oggi a Taranto la prima in Puglia. Ne seguiranno altre in un piano che ci porterà poi a servire tutto il territorio".



