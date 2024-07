Protesta indotto Enel a Brindisi, operai salgono su nastro

'Lavoro e dignità' è la scritta che compare in uno striscione appeso sul nastro trasportatore dello zuccherificio a Costa Morena, nella zona industriale di Brindisi, dove è in corso la protesta di decine di lavoratori delle aziende che rientrano nell'indotto dell'Enel. Sul nastro, a quasi 10 metri di altezza, ci sono quattro dipendenti che hanno anche appeso due manichini. Mobilitazione che è in corso con alcuni blocchi anche davanti alla centrale Federico II di Cerano.

Alla base delle proteste il mancato accordo sulla revoca della procedura di licenziamento per circa 70 lavoratori già avviata dall'azienda Sir. Da tempo è in corso il confronto su quello che sarà il futuro di centinaia di lavoratori diretti ed indiretti legato al processo di decarbonizzazione e alla dismissione della stessa centrale. Nei pressi del nastro dello zuccherificio a Costa Morena sono presenti vigili del fuoco e personale medico e sanitario del 118.



