Incendio in carcere a Lecce, paura ma nessun ferito

Momenti di tensione nella tarda serata di ieri nel carcere di Borgo San Nicola a Lecce per via di un incendio che si è sviluppato nei laboratori sartoriali della sezione femminile dove si producono i manufatti artigianali del marchio Made in carcere. Tanta paura, ma non si registrano feriti.

Il rogo, divampato nel deposito probabilmente a causa di un corto circuito, ha seriamente danneggiato la merce realizzata dalle detenute e compromesso alcuni macchinari. Una volta scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco mentre le detenute, a causa della fitta coltre di fumo, sono state immediatamente fatte uscire dalle celle e spostate nei cortili di camminamento. La situazione è rientrata nella normalità dopo qualche ora .



