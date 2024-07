Fiom-Fim-Uilm, accordo su sito Leonardo Grottaglie

Fim Fiom Uilm, unitamente alle Rsu di Grottaglie, hanno raggiunto un accordo con la Direzione di Leonardo e della Divisione Aerostrutture sulla diversificazione industriale del sito di Grottaglie nel quale, entro la fine del 2025, opereranno 5 Divisioni della Leonardo: Aerostrutture, Elettronica, Elicotteri, LLS e LGS. Lo fanno sapere i sindacati.

L'accordo ha escluso la chiusura verticale dello stabilimento per 4 mesi rimodulando lo scarico previsto in una riduzione della produzione su un turno lavorativo.

Questa soluzione, spiega una nota, "consentirà, da un lato di non impattare pesantemente sui lavoratori coinvolti, dall'altro di svuotare il buffer delle fusoliere già prodotte e liberare le aree del capannone nr. 2 entro il primo quadrimestre del 2025 permettendo il trasferimento delle attività riguardanti le linee, oggi in Divisione Elicotteri, inerenti l'AW101 e AW609, la realizzazione di un laboratorio di ingegneria per lo sviluppo di soluzioni propulsive alternative, la linea di montaggio finale del AW609 e infine un'area per prove di volo dei programmi Unmanned".



