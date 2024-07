Abbattuto albero secolare a Specchia, era diventato pericoloso

Per salvarlo si era mobilitato un intero paese con una raccolta firme on line per impedirne l'abbattimento. Ma questa mattina nonostante le 18 mila firme raccolte, è arrivata l'ora del temuto abbattimento per il bagolaro, l'albero secolare che svettava imperioso al centro di Specchia diventato un'icona per il borgo salentino . Questa mattina di buon'ora in via Orsini, sotto lo sguardo delle forze di polizia, sono iniziate le operazioni di abbattimento, in esecuzione di una determina comunale che stabilisce l'eradicazione per mettere in sicurezza l'area, dopo il cedimento di una porzione di muretto esterno e delle sottostanti strutture . Con le sue grosse radici, infatti, il bagolaro detto anche spacca sassi, negli anni aveva finito con il lesionare le volte delle cripte sottostanti la strada.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA