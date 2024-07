Tastierista band Toto dimesso, ma gruppo annulla concerto oggi

( v. 'Malore per tastierista band Toto'...delle ore 9:39) Greg Phillinganes, il tastierista della band Toto che ieri sera ha accusato un malore durante il concerto che si stava svolgendo nel Foro Boario di Ostuni, è stato dimesso poco fa dall'ospedale Perrino di Brindisi dove ha trascorso la notte in osservazione nel pronto soccorso. Dai primi accertamenti medici il malessere temporaneo dell'artista sarebbe dovuto ad una congestione. La band, intanto, in un post sulla propria pagina Facebook ha annunciato la decisione di annullare il concerto di questa sera previsto a Este in provincia di Padova in ragioni delle non perfette condizioni di salute di Phillinganes



