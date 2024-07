Ragazzino muore in mare nel nord Barese

Un ragazzino di 16 anni è morto questa mattina mentre era in mare nelle acque antistanti la spiaggia di Margherita di Savoia, nel nord Barese.

Secondo quanto si apprende, la vittima assieme ad altri quattro coetanei, tutti stranieri, era arrivata in Puglia da Rionero in Vulture (Potenza) accompagnata da una cooperativa, per trascorrere una giornata in spiaggia. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto ai cinque: erano in mare quando forse hanno avuto difficoltà a tornare a riva.

Immediati sono scattati i soccorsi: il personale della Asl Bat è intervenuto via mare con le idromoto, tre ambulanze partite da Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando e con il supporto di elisoccorso arrivato da Foggia. Per il 16enne sono state inutili le manovre di rianimazione eseguite dal personale sanitario: era già deceduto. Gli altri ragazzi sono stati trasportati all'ospedale Dimiccoli di Barletta: sono coscienti e le loro condizioni non destano preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di porto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA