Consiglio Puglia cancella proposta di legge su Tfm

Dopo una lunga pausa e una riunione dell'Ufficio di presidenza, la situazione in Consiglio regionale pugliese sul Trattamento di fine mandato si è sbloccata: con il voto segreto è stato approvato, con 21 voti a favore e 5 contrari, tra le proteste del centrodestra, un emendamento soppressivo che cancella l'articolo 1 della proposta di legge per reintrodurre il Tfm. In questo modo è decaduta l'intera proposta di legge che mirava alla reintroduzione del Trattamento di fine mandato (Tfm), un assegno di circa 35mila euro per ogni consigliere, abolito nel 2013.



