Coldiretti Puglia, gravi danni per grandine in oliveti e vigneti

Le violente grandinate e le raffiche di vento che si sono verificate ieri in diverse zone della Puglia hanno danneggiato oliveti e campi di ortaggi, agrumeti, vigneti di uva da vino e i tendoni di uva da tavola. Lo evidenzia in una nota Coldiretti Puglia, che rileva un "bollettino da guerra " dopo le prime verifiche che ci sono state in provincia di Taranto. Nell'epicentro a Castellaneta e Palagiano "la violenta grandinata ha piegato i tendoni di uva, ma vento e grandine hanno spazzato via anche le olive dagli alberi". Dai dati Eswd forniti da Coldiretti sono 52 "gli eventi estremi che si sono abbattuti sulla Puglia da gennaio 2024 ad oggi falcidiando le produzioni, con la siccità che ha ridotto allo stremo le campagne in Puglia, facendo perdere in media 1/3 delle produzioni".

"La grandine - spiega Coldiretti nella nota- colpisce i frutticini proprio nei primi giorni di formazione in modo da provocarne la caduta o danneggiandoli in modo tale da impedirne la crescita o lasciando deformazioni tali da renderli non adatti alla commercializzazione. Negli ultimi 5 anni a causa degli eventi catastrofali sono andati persi in Puglia 200 milioni di quintali di cibo, per cui, "serve una stretta sugli strumenti innovativi sia di investimento che di agricoltura digitale per tutelare prodotti agricoli e agroalimentari e reddito delle imprese, dopo - concludono da Coldiretti - che in 10 è andato perso il 30% delle aziende agricole in Puglia che scontano lo scotto degli alti costi di produzione, del clima pazzo, della concorrenza sleale".



