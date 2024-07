I siti Unesco della Puglia raccontati da 5 influencer

Oltre un milione e mezzo di visualizzazioni sui social, 197 contenuti pubblicati, di cui 45 video, più di un milione di utenti raggiunti con circa 65.000 interazioni. Questi i numeri principali della nuova campagna di marketing "Patrimoni di Puglia", dedicata ai siti Unesco, promossa dall'assessorato al Turismo della Regione Puglia e dall'Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione.

Svincolandosi dalle tradizionali strategie di comunicazione, l'azione è stata mirata ad abbracciare, con un linguaggio diverso, anche i turisti di nuova generazione. La Regione Puglia ha, così, coinvolto nel progetto cinque influencer provenienti da alcuni Paesi europei oltre l'Italia. Manuela Vitulli, Laura Masi, Valentina Miozzo, Giulio Grobert ed Elena Wuest: sono loro che, attraverso uno storytelling evocativo ed educativo, supportato da una comunicazione interattiva, virale e ingaggiante, hanno raccontato il cosiddetto "prodotto turistico culturale". Ma l'obiettivo di "Patrimoni di Puglia" - che ha acceso i fari su Castel del Monte e sul Comune di Andria, sul santuario di San Michele Arcangelo e sulle faggete del Parco Nazionale del Gargano nonchè sul Comune di Monte Sant'Angelo, sui trulli di Alberobello - è anche un altro: ampliare a tutto l'anno il turismo in una Regione come la Puglia, dove la ricca offerta, non solo enogastronomica, trova nel clima un validissimo alleato.

"Il turismo culturale in Puglia è in continua crescita e rappresenta una componente fondamentale della nostra offerta turistica - ha evidenziato Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia - con la campagna 'Patrimoni di Puglia', abbiamo voluto promuovere i siti Unesco attraverso gli occhi e i racconti di influencer pronti a meravigliarci e con un video davvero evocativo".



