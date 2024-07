Gigi D'Alessio raddoppia, saranno due le date invernali a Roma

Doppio appuntamento nella capitale per Gigi D'Alessio, che aggiunge un'altra data invernale al Palazzetto dello Sport di Roma, dove non si esibirà soltanto il 13 novembre, ma anche il 12. E non solo. Previsto anche un nuovo live in Puglia, al Palaflorio di Bari, il 22 novembre.

Dalle 16 di oggi i biglietti saranno disponibili su TicketOne e nei punti vendita convenzionati. Il tour "Gigi Palasport", previsto tra novembre e dicembre, raggiunge così gli otto appuntamenti complessivi. D'Alessio per l'occasione si fermerà anche a Firenze, Padova, Torino, Milano e Bologna.

Un altro successo per il cantautore, che al momento è impegnato in una tournée estiva e che a inizio luglio aveva annunciato il suo ritorno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 2 giugno 2025, la sua sesta esibizione nell'impianto sportivo della sua città.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA