Danneggiata ambulanza del 118 nel barese, mezzo sostituito

L'equipaggio e un'ambulanza del 118 di Rutigliano, nel primo pomeriggio di ieri, sono stati presi di mira da un uomo, presumibilmente in stato di ebbrezza.

L'aggressione, avvenuta durante un intervento di soccorso, non ha avuto conseguenze per il personale, un autista-soccorritore, una soccorritrice e un'infermiera costretti a rifugiarsi all'interno del mezzo stesso e in una casa vicina per preservare la propria incolumità e le apparecchiature, ma ha comportato il danneggiamento della carrozzeria, degli specchietti retrovisori e dei tergicristalli dell'automezzo.

Nel frattempo, Sanitaservice ASL Bari ha provveduto tempestivamente ad inviare sul posto l'ambulanza sostitutiva, in modo da evitare qualsiasi disservizio al sistema di emergenza 118, e a sporgere denuncia, questa mattina ai carabinieri. La direzione generale della Asl di Bari "stigmatizza l'increscioso episodio ed esprime solidarietà e vicinanza agli operatori coinvolti".



