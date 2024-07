Festival Valle D'Itria, a Martina Franca l'Ariodante di Handel

L' 'Ariodante' di Händel il 22 luglio al Teatro Verdi di Martina Franca alle 21, è il secondo titolo del 50esimo Festival della Valle d'Itria. Sono previste repliche il 25 e 29 luglio, ore 21, (la prima del 22 viene trasmessa in diretta su Rai Radio3). Dramma musicale in tre atti, su un adattamento del libretto di Antonio Salvi, andato in scena l'8 gennaio 1735 al Covent Garden di Londra, viene per quest'occasione, si legge in una nota, proposto nella nuova edizione critica a cura di Bernardo Ticci per il festival della Valle d'Itria e affidato all'ensemble barocco Modo Antiquo diretto dal suo fondatore Federico Maria Sardelli, al terzo e ultimo anno di residenza artistica al festival. Regia, scene e costumi sono del team artistico formato da Torsten Fischer (regia), Herbert Schafer (drammaturgia e scenografia) e Vasilis Triantafillopoulos (costumi). Ritroviamo nei ruoli principali alcuni "fra i migliori interpreti specializzati" in questo repertorio: Cecilia Molinari (Ariodante), Teresa Iervolino (Polinesso), Francesca Lombardi Mazzulli (Ginevra), Biagio Pizzuti (Re di Scozia), Theodora Raftis (Dalinda), Manuel Amati (Lurcanio), Manuel Caputo (Odoardo).

"Assente dai teatri e festival italiani da oltre dieci anni 'l'Ariodante - ha ricordato Federico Maria Sardelli - rappresenta l'Händel della piena maturità. Eseguirlo al Festival della Valle d'Itria, luogo storicamente votato alla riscoperta del repertorio barocco, mi emoziona particolarmente".



