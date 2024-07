Comune Taranto denuncia, turisti bloccati in stazione per guasto

L'amministrazione comunale di Taranto definisce "infernale" la mattinata trascorsa da "numerosi turisti rimasti bloccati nella stazione di Taranto a causa di un guasto che, rilevato su un binario, ha praticamente interrotto la circolazione sulla tratta da e per Milano" e parla di un "disagio inammissibile per circa 300 persone abbandonate al proprio destino, senza acqua, senza cibo e, come se non bastasse, alle prese con condizioni climatiche proibitive".

A questi viaggiatori, secondo il Comune, "non è arrivato alcun aiuto né da RFI, che si sarebbe limitata a chiedere solo l'intervento della Protezione Civile, né da Trenitalia, che avrebbe potuto almeno consegnare delle bottigliette di acqua.

L'unico sostentamento è stato prestato dall'amministrazione comunale che su impulso del sindaco Rinaldo Melucci ha cercato di porre un valido rimedio ad una situazione che con il trascorrere delle ore stava precipitando". Sul lungo dell'emergenza si sono recati, tra gli altri, il vicesindaco Gianni Azzaro, l'assessore Gabriella Ficocelli, consiglieri comunali e il presidente di Kyma Ambiente, Giampiero Mancarelli.

"Grazie al loro intervento sottolinea l'amministrazione - e alle attività della Protezione Civile e dei volontari del Pronto intervento sociale gestito dalla cooperativa Noi e Voi e della Cooperativa Isola, sono state distribuite bottigliette d'acqua gentilmente donate dalla società Pascar alleviando parzialmente il disagio dei viaggiatori".

"Resta ingiustificabile - prosegue la nota - il comportamento di RFI e Trenitalia, che non hanno prestato alcun tipo di ausilio ai passeggeri ritenendo che sarebbe stato più opportuno occuparsi solo di rimediare al guasto". Il Comune di Taranto sta valutando di inviare "un nota di protesta a Ferrovie dello Stato Italiane stigmatizzando il comportamento adottato a fronte di una simile emergenza ed evidenziando il grave danno all'immagine che questo incidente ha provocato alla città, già chiamata a doversi confrontare con l'incredibile isolamento con il resto del Paese proprio a livello di collegamenti ferroviari".



