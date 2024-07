Bambino bloccato sugli scogli alle Isole Tremiti, soccorso

Un bambino rimasto bloccato sugli scogli alle Isole Tremiti è stato soccorso dalla Capitaneria di Porto di Termoli con la delegazione di spiaggia in servizio a San Domino (Foggia). Il minore, in vacanza con la famiglia, bloccato su una scogliera a Cala Matano, non riusciva a risalire e raggiungere la famiglia. I genitori, viste le sue difficoltà e impossibilitati a raggiungerlo, hanno chiesto l'intervento della Guardia costiera.

Il gommone con gli ufficiali a bordo hanno raggiunto il piccolo, traendolo in salvo e riportandolo a terra. La disavventura si è conclusa nel migliore dei modi.

In tanti sono salpati oggi dal porto di Termoli alla volta delle Diomedee. Circa 800 passeggeri hanno raggiunto oggi l'arcipelago a bordo di tre imbarcazioni che giornalmente effettuano la traversata di 24 miglia: Il Santa Lucia, il Napoli Jet e lo Zenit.



