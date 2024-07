Tilt informatico, ritardi e voli cancellati stasera a Bari

Ci vorranno ore affinché torni alla normalità la situazione negli aeroporti pugliesi dopo il crash informatico mondiale che ha portato alla cancellazione di alcuni voli. A Bari si registrano ritardi di alcune ore nelle partenze, mentre finora sono stati annullati quattro voli in partenza stasera: si tratta del Ryanair in arrivo a Bari da Edimburgo alle 20.20 e in partenza subito dopo; di un volo EasyJet per Nizza in partenza alle 21.35; di un altro volo Ryanair per Malta delle ore 22.00; e del Volotea per Spalato delle 21:30.

Per quanto riguarda le partenze da Brindisi sono stati finora cancellati i voli RyanAir per Milano Orio al Serio delle 20:40 e Swiss per Ginevra delle 21:25.



