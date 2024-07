Tilt informatico: ritardi e voli cancellati in aeroporti Puglia

Ritardi nelle operazioni di check in e anche nel traffico aereo si sono verificate negli aeroporti pugliesi di Bari e di Brindisi a causa del guasto informatico mondiale che sta avendo ricadute sui sistemi informatici delle compagnie aeree.

Le operazioni di accettazione e di imbarco sono state fatte a mano e questo ha comportato l'allungamento dei tempo.

Il guasto è stato risolto nel primo pomeriggio e i sistemi informatici di Ita Airways e Ryanair a Bari e Brindisi sono tornati operativi . Nel corso del disservizio sono stati accumulati ritardi - da una e tre ore - che ora vengono progressivamente recuperati. Oltre ai voli nazionali annullati da Ita (tre in arrivo e partenza da Milano e Roma su Bari e uno in arrivo e partenza per Roma da Brindisi) è stato annullato anche un volo Ryanair in arrivo a Bari da Edimburgo alle 20.20 e in partenza subito dopo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA