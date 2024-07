Tilt informatico: Aeroporti Puglia, situazione sotto controllo

La società Aeroporti di Puglia fa sapere che "alla luce delle problematiche che si stanno verificando, in seguito al guasto informatico globale, la situazione è sotto controllo".

"Dalle prime ore di stamattina la Società ha messo in campo tutte le forze necessarie per sopperire alla mancanza dei sistemi informatici e - sottolinea una nota - per fornire la massima assistenza ai passeggeri. Inevitabili sono i ritardi che si stanno registrando, così come le cancellazioni dei voli da parte delle compagnie sugli aeroporti di Bari e Brindisi". Per questo, "AdP invita tutti i passeggeri a controllare il proprio volo. Anche la Regione Puglia sta seguendo da vicino la situazione. Il presidente Michele Emiliano è in costante contatto con il management di Aeroporti di Puglia e - conclude la nota - sta seguendo personalmente ogni operazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA