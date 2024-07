Rapina in ufficio postale a Brindisi, esplosi colpi di pistola

Una rapina è stata compiuta poco fa ai danni di un ufficio postale a Brindisi. A quanto si apprende un uomo con il volto coperto da un casco integrale dopo aver esploso un colpo di pistola contro il soffitto per intimidire i presenti, avrebbe minacciato con l'arma un impiegato facendosi consegnare diverse banconote, per poi fuggire con un complice in sella ad una moto. Sul posto sono in corso i rilievi della polizia che ha avviato un'indagine per identificare i malviventi. E' stato necessario anche l'intervento di un mezzo del 118 per soccorrere alcune persone in forte stato di choc dopo l'accaduto. Nell'ufficio postale c'erano infatti alcuni utenti in coda quando si è verificata la rapina. Ancora da accertare il bottino.



