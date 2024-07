Pool di banche a supporto opa di Abaco 3 su Exprivia

Con un finanziamento di complessivi 40 milioni di euro il pool di banche composto da Banco BPM, in qualità di Banca Agente, Mandated Lead Arranger e Bookrunner, e Banca Popolare di Puglia e Basilicata, in qualità di Mandated Lead Arranger e Bookrunner, ha supportato Abaco 3, società veicolo controllata dalla Abaco Innovazione nel lancio di un'Opa volontaria totalitaria su Exprivia finalizzato al delisting di quest'ultima dal segmento Euronext Milan. Lo rende noto un comunicato.

Exprivia, con sede a Molfetta (Bari), è una multinazionale attiva nel mercato B2B del software e dei servizi Information and communication technology, e annovera tra i propri clienti grandi organizzazioni pubbliche e private nei settori banking, sanità, aerospazio, energia, oil&gas.

"L'opa - sottolinea la nota - è strumentale al perseguimento dei programmi futuri di crescita e al rafforzamento di Exprivia, nella misura in cui il delisting consentirà di raggiungere gli obiettivi in un contesto di mercato ed in una cornice giuridica caratterizzati da maggiore flessibilità gestionale e organizzativa, con tempi di decisione e di esecuzione più rapidi e beneficiando altresì di una riduzione dei costi di gestione.

Il 17 luglio scorso è divenuta efficace la fusione per incorporazione di Exprivia in Abaco 3 , che era stata deliberata il precedente 30 aprile dalle rispettive assemblee straordinarie degli azionisti.



