'Attacchi dei lupi ai bestiami, intervenga Regione Puglia'

Attacchi ai bestiami con gravi perdite per gli allevatori, in Puglia è emergenza lupi, in particolare nella Valld d'Itria. La denuncia arriva anche dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Tommaso Scatigna: "In Valle d'Itria e nel sud est barese - spiega - la situazione è drammatica e purtroppo ormai fuori controllo. La Regione Puglia deve assolutamente intervenire ponendo in essere tutte quegli atti utili a un serio contrasto dell'emergenza lupi che sta danneggiando numerosi allevatori e aziende agricole". Nei giorni scorsi a lanciare l'allarme erano state le organizzazioni di categoria. "Ormai - aggiunge - gli attacchi dei lupi alle più varie tipologie di bestiame sono innumerevoli e all'ordine del giorno. Ovini, cavalli, asini, suini, bovini e finanche i pastori maremmani che difendono le greggi sono costantemente vittime di attacchi che quasi sempre si rivelano mortali. Gli allevatori sono disperati - evidenzia Scatigna - poiché quasi nulla possono per contrastare il fenomeno. Le recinzioni hanno dei costi che, al momento, sono interamente a carico dei proprietari di bestiame. Lo smaltimento delle carcasse ha dei costi che, anche in questo caso, gravano sugli allevatori poiché la Regione non risarcisce puntualmente e le somme stanziate non coprono le spese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA