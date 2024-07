Tenta di abusare 15enne in spiaggia, bagnanti danno allarme

Un uomo di circa 50 anni avrebbe molestato una 15enne mentre faceva il bagno in Salento. A quanto si apprende dalle forze dell'ordine l'episodio è accaduto venerdì scorso a Otranto, nei pressi di Baia dei Turchi. I bagnanti hanno chiamato le forze dell'ordine che hanno portato l'uomo in caserma per identificarlo. Il 50enne è ora indagato a piede libero per violenza sessuale.

Il 50enne si sarebbe avvicinato alla ragazzina in acqua presentandosi come un istruttore di fitness. E subito l'avrebbe abbracciata trascinandola verso una delle boe al largo. La scena è stata notata da un turista in acqua e dal fidanzatino della 15enne che ha iniziato a urlare. A quel punto il 50enne ha lasciato andare la ragazzina e ha raggiunto a nuoto la riva tentando di fuggire ma è stato bloccato da un bagnante e da un finanziere fuori servizio che era in spiaggia in quel momento. L'uomo è stato trattenuto fino all'arrivo dei carabinieri. Tutto è avvenuto in un tratto di spiaggia libera tra i laghi Alimini e Baia dei Turchi.



