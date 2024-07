Sindaco Bari,con tagli governo autunno caldo per servizi sociali

La nomina della giunta di 'scopo' a Bari è "una decisione che punta all'interesse della città e ad evitare situazioni di conflittualità sociale che potrebbero nascere nell'immediato, tenuto conto che il governo centrale ha cancellato il contributo alloggiativo ed il reddito di cittadinanza. Si prevede un autunno molto caldo per i servizi di protezione sociale". Lo ha detto il sindaco di Bari, Vito Leccese, nel corso di una conferenza stampa.

"La città di Bari negli ultimi 20 anni ha mostrato grande attenzione alle fasce deboli. Ora - ha affermato - non vorrei che questa attività di penalizzazione dei servizi sociali, che purtroppo fa parte delle politiche del governo nazionale, possa anche nella nostra città, non solo smantellare il sistema del welfare che è stato negli anni consolidato, ma anche far scaturire un conflitto sociale che non è auspicabile".

"Queste sono le ragioni che mi hanno spinto a fare questo provvedimento in attesa della proclamazione del Consiglio comunale. Noi auspichiamo che questa proclamazione - ha proseguito Leccese - avvenga in tempi utili per incominciare a lavorare attraverso le iniziative e le attività che abbiamo previsto nel programma che ci ha consentito di presentarci agli elettori".



