Un 51enne è morto questa mattina a causa di un malore mentre si trovava in spiaggia a Campomarino, lungo il litorale di Maruggio in provincia di Taranto. L'uomo, nato a Roma ma residente in Germania, è stato soccorso dal personale sanitario del 118, ma è stato vano ogni tentativo dei medici di rianimarlo. Il 51enne si trovava in vacanza in Puglia con la sua famiglia.



