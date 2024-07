Dalla Fondazione Eos 25 progetti per 4.000 giovani

La Fondazione Eos - Edison orizzonte sociale ha pubblicato il bilancio sociale, con il resoconto delle attività realizzate nel 2023. Sono oltre 4.000 i giovani coinvolti in progettualità sociali, il doppio rispetto al 2022, 55 i partner e 2.200 le persone che formano la comunità educante che collabora con la fondazione.

Nel corso del 2023, la Fondazione ha raddoppiato il numero dei beneficiari dei progetti sociali, accrescendo la partecipazione da 2.000 a 4.000 adolescenti, attraverso l'ampliamento in tutta Italia della sua rete di partner e del rafforzamento con la comunità educante.

Il bilancio d'esercizio 2023 si è chiuso con un equilibrio sostanziale tra le donazioni raccolte dalla Fondazione e le erogazioni effettuate. Le donazioni in denaro raccolte ammontano a oltre 1,4 milioni di euro, di cui il 91% è da ricondurre a Edison nell'ambito della donazione annuale per l'attività della Fondazione; mentre la quota restante alle libere elargizioni e alle raccolte fondi tra la comunità aziendale. L'erogazione 2024 da parte del Fondatore, già approvata, è pari a 1,4 milioni di euro, in incremento di 200 mila euro rispetto al 2023.

Nel 2023 "abbiamo coinvolto oltre 4.000 ragazzi e ragazze in una serie di progettualità ad alto impatto sociale in Lombardia, Piemonte, Sardegna, Campania, Puglia e Sicilia, realizzate anche con il supporto della vivace comunità composta dalle persone di Edison, a cui rivolgiamo un ringraziamento speciale per l'impegno quotidiano", afferma Francesca Magliulo, direttrice della Fondazione Eos.



