Carolina di Monaco a Lecce per la prima italiana di Core Meu

Ci sarà anche la principessa Carolina di Monaco nel week end a Lecce ad assistere alla prima italiana di Core Meu, lo spettacolo nato dall'incontro tra la danza classica della compagnia Les Ballets de Monte Carlo e la musica tradizionale di Antonio Castrignanò & Taranta Sounds. Lo comunicano in una nota gli organizzatori dell'evento che si terrà in piazza Duomo in tre serate: giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 luglio alle 21.30.

La creazione originale del coreografo Jean-Christophe Maillot, direttore artistico dell'importante compagnia del Principato di Monaco fondata nel 1985, con i costumi di Salvador Mateu Andujar, evoca "trance e sacrificio". Questa mattina a Lecce alla presentazione dell'evento c'erano tra gli altri di Antonio Castrignanò, Jean-Christophe Maillot, Alessandro Delli Noci (assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia) e Roberto Giordano Anguilla (vicesindaco del Comune di Lecce).

A Lecce circa cinquanta ballerine e ballerini provenienti da 18 paesi si muoveranno al ritmo incessante e viscerale del tamburello, evocando le origini dell'antica danza popolare, usata, fino allo sfinimento, come rimedio contro l'ipotetico e metaforico morso della tarantola. Core Meu, dedicato a Maurice Béjart, rivoluzionario e innovativo danzatore e coreografo francese scomparso nel 2007, alterna "sensualità ed estasi fisica. Un crescendo che propone una nuova interpretazione di questa danza tradizionale, infonde alla danza classica nuove prospettive e culmina - viene evidenziato - in un finale dionisiaco dopo il quale ballerine e ballerini cadono come un corpo solo".

L'evento è organizzato da Ponderosa Music&Art, Beatmi, Gente di Terra con il sostegno del ministero della Cultura in collaborazione con il Principato di Monaco e la Regione Puglia.

Il patrocinio è del Comune di Lecce.



