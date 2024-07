Antonio Catania, il mio 60enne con il cuore in inverno

Un sessantenne "che ha un blocco, è come congelato, viene da un lutto. Si sta riavvicinando all'amore, ma ha dei problemi a farlo. È un po' come se avesse il cuore in inverno". Così Antonio Catania, con l'ANSA definisce il suo personaggio Marco nella commedia - nella quale è coprotagonista con Massimo Ghini e Claudio 'Greg' Gregori - 30 anni (di meno), diretta da Mauro Graiani, in sala dal 21 agosto con Plaion Pictures. Al centro della storia (variazione sul filone degli age swap movies, con personaggi che si ritrovano all'improvviso ringiovaniti o invecchiati, ndr) ci sono tre 60 enni, lo sferzante Diego (Ghini), il timido Marco (Catania) e Maurizio, attore con una sua forte filosofia di vita (Gregori), tutti alle prese in una clinica privata con ostacoli fisici ed emotivi. La svolta arriva quando grazie a delle misteriose pillole cinesi comprate online, pensando fosse Viagra, i protagonisti si ritrovano ringiovaniti di 30 anni. "Per Marco ringiovanire vuole dire ricominciare tutto daccapo, ritrovare l'entusiasmo per la vita e magari anche una sorta di innamoramento, rivivendo sentimenti che aveva cancellato" osserva Catania. Nel cast anche Claudio Casisa, Claudio Colica, Nino Frassica, Giulia Elettra Gorietti, Milena Miconi, Federica Cifola, Leonardo Ghini e Nadia Rinaldi. Nella nuova stagione ritroveremo Catania anche fra gli interpreti di Napoli - New York, il nuovo film di Gabriele Salvatores, nato da un soggetto ritrovato di Fellini e Pinelli, con Pierfrancesco Favino: "Nella storia sono un giornalista che vive in America, che parla un misto di inglese e mezzo italiano.. è uno di quei personaggi strani che mi tocca fare ogni tanto per Gabriele, con cui ci conosciamo da tanto tempo - osserva sorridendo -. Un personaggio molto vivace, che prende a cuore la storia dei due bambini protagonisti, un po' maneggione e cinico. Un bel ruolo". Scelte così "sono facili, perché la sceneggiatura è bellissima, il personaggio è molto divertente, e poi lavori con Favino". L'attore è anche con Angelo Pintus in Dove osano le cicogne di Fausto Brizzi, e nella serie (crime/dama/comedy), The Bad Guy, con Luigi Lo Cascio, di cui arriverà la seconda stagione il 5 dicembre su Prime Video. Sarà invece in palcoscenico con il monologo Azzurro, il 19 luglio al Kismet Opera di Bari, tratto dall'omonimo libro del giornalista Curzio Maltese (scomparso nel 2023, ndr), che arriverà in autunno alla Sala Umberto.



