Torna alle Isole Tremiti il Posidonia festival

Torna dal 21 al 25 luglio alle Isole Tremiti Posidonia festival. Cultura, educazione e tutela ambientale, natura e sostenibilità turistica i temi dell'evento giunto alla terza edizione. Il Festival è rivolto a residenti, turisti, studenti, scienziati e professionisti, agli operatori legati alla ricerca scientifica e al turismo per far conoscere quanto sia importante difendere la posidonia oceanica pianta capace di mantenere l'equilibrio degli ecosistemi costieri e marini del Mediterraneo e con esso anche quello dell'area marina protetta delle Isole Tremiti.

Nel programma attività educativo-ambientali in spiaggia, snorkeling con biologi marini, attività subacquee con istruttori e biologi marini, attività di citizen science, escursioni in barca, incontri serali con ospiti del mondo della scienza, della cultura e del giornalismo, proiezioni di video.

Il Festival è organizzato da Marlin Tremiti, Laboratorio del Ma.Re. e Cdp Service, è patrocinato dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Comune Isole Tremiti, Puglia Promozione, Provincia di Foggia, CNR IRBIM - Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine, CoNISMa - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare in collaborazione con Marevivo, Wwf Sub, MedReAct, Sea Shepherd, Pro Loco Isole Tremiti e Hotel Eden.



