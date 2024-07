Mobilità urbana, a Bari una summer school dal 29 agosto

Dal 29 agosto al 5 settembre si terrà a Bari una summer school sulla mobilità sostenibile e urbana organizzata dall'università di Ghent (Belgio) e dal Politecnico di Bari in collaborazione con Eit Urban Mobility. Docenti e professionisti provenienti dall'estero si confronteranno sul tema in tavole rotonde, visite tecniche e lavoro di gruppo.

I partecipanti lavoreranno su casi reali per esplorare soluzioni di mobilità urbana sostenibile finalizzate a ridurre la dipendenza dall'auto. Tra i temi trattati: la pianificazione urbana e dei trasporti, il trasporto intermodale, la mobilità attiva, l'innovazione dei trasporti, la logistica urbana sostenibile. La lingua di lavoro sarà l'inglese.

"Si tratta di un evento di una settimana pensato per affrontare le sfide della mobilità urbana nelle regioni dove gli spostamenti di persone e merci sono - spiega il direttore del master in Mobilità Urbana dell'istituto uropeo di Tecnologia e professore ordinario di Mobilità all'Università di Ghent, Giovanni Circella - fortemente caratterizzati dal trasporto su gomma e quindi esiste una significativa auto-dipendenza e una scarsa propensione ai cambiamenti".

Previsti, tra gli altri, relatori da Università di Malta, Università di California (Davis), Università tecnica di Berlino e poi da POLIS Network, Google, Autorità Portuale di Bari, Mermec, Pin Bike, Legambiente, Trenitalia. Non sarà solo studio e lavoro: in programma escursioni a Polignano a Mare, Castel del Monte e al parco Nazionale dell'Alta Murgia.



