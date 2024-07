Pichetto, 'a Micorosa chiusa pagina inquinamento, ora sviluppo'

Ammonta a 52milioni di euro il valore del progetto di risanamento ambientale che è stato presentato oggi a Brindisi e che ha riguardato la bonifica di una zona di 84 ettari nell'area Micorosa. Sono intervenuti il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto, il viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Vannia Gava, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna.

Gli interventi di bonifica hanno riguardato un'area che, dopo essere stata per motlo tempo luogo di smaltimento di rifiuti industriali, è stata restituita al territorio di Brindisi e alla comunità locale "grazie - è stato spiegato - a un approfondito processo di risanamento ambientale: in particolare l'obiettivo dei lavori è stato il marginamento fisico dell'area attraverso una barriera idraulica di protezione delle acque sotterranee e l'impermeabilizzazione di oltre 50 ettari di corpo rifiuti a cui si aggiunge l'emungimento e trattamento delle acque di falda".

Il progetto, realizzato da un raggruppamento di imprese facente capo a Semataf, rappresenta "un esempio efficace di collaborazione pubblico privato che ha visto Sogesid lavorare insieme ad Eni Rewind spa".

"A Micorosa - affermano Pichetto e Gava - si chiude una pagina di inquinamento e se ne apre una di sviluppo. Il Mase è impegnato, qui come in tutti gli altri siti d'interesse nazionale, per raggiungere risultati come questi e riportare sicurezza ambientale in tante zone del paese. A Brindisi abbiamo visto un esempio di buona collaborazione tra pubblico e privato che determina un beneficio comune".

"La messa in sicurezza e la bonifica dell'area Micorosa, rappresenta la conclusione - dichiarano il presidente e l'amministratore delegato di Sogesid, Roberto Mantovanelli ed Errico Stravato - di un processo di grande importanza per un'area particolarmente esposta a rischi ambientali come il litorale di Brindisi".



