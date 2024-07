Diritti in campo, brigate del lavoro Flai contro il caporalato

"E' un lavoro di incontro dei lavoratori e delle lavoratrici, stranieri e locali, per parlare dei loro diritti, per dire loro che esiste la contrattazione collettiva, che hanno diritto all'applicazione del contratto di lavoro. E per cercare di far comprendere loro che il sotto salario non è previsto dalla contrattazione e che purtroppo è particolarmente diffuso e pervasivo". Lo ha detto Antonio Gagliardi, segretario generale della Flai Cgil Puglia, questa mattina a Foggia per presentare l'iniziativa Diritti in campo delle brigate del lavoro, il sindacato di strada itinerante che incontrerà i lavoratori sul territorio e distribuirà materiale informativo.

Da oggi fino al 26 luglio gli attivisti delle brigate del lavoro saranno al lavoro nella Capitanata.

"Il caporalato - evidenzia Gagliardi - esiste ed è un sistema spesso utilizzato dalle aziende". Per il sindacalista occorre intervenire sul "sistema dell'accoglienza dei lavoratori stranieri, non solo con risorse messe a disposizione dal ministero del lavoro" ma anche "con azioni legate alla legge 199 del 2016 contro il caporalato che dà la possibilità a istituzioni, entri privati e bilaterali agricoli, di sedersi attorno ad un tavolo e costruire buone pratiche".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA