'Teatro contro ogni barriera',a Trani vince compagnia di Livorno

La compagnia Mayor Von Frinzius di Livorno, con lo spettacolo 'Tarabaralla' firmato dal regista Lamberto Giannini, si è aggiudicata la sedicesima edizione del festival nazionale 'Il Giullare-Teatro contro ogni Barriera' che si è tenuto a Trani. Alla manifestazione hanno partecipato sei compagnie teatrali provenienti da tutta l'Italia e composte da attori con diverse disabilità.

Il primo premio è stato assegnato, si legge nella motivazione, "per la capacità di rappresentare con forza fra saliscendi del ritmo, carezze e pugni nello stomaco, bastone e carota, il pressapochismo della società odierna. Olistici, completi, un'alternarsi di emozioni recettoriali portate in scena con umiltà e semplicità. Con dedica ai più fragili".

Alla compagnia della Lega del Filo d'Oro di Osimo e Molfetta, con lo spettacolo 'Il condominio dei sogni', sono andati i premi nelle categorie: 'Pubblico', 'miglior secondo Spettacolo', 'miglior Attore' (Francesco Mercurio) e 'miglior Allestimento Scenico'. Alla compagnia Diversamente In Danza di Verona, con lo spettacolo 'Il Temporale', sono andati invece i premi: 'Emozione', 'miglior Regia' (Giorgia Panetto) e 'migliore Attrice', assegnato a tutte e tre le protagoniste dello spettacolo, Camilla, Linda e Miryam.

Infine alla compagnia Aipd di Nardò, che ha messo in scena lo spettacolo 'Soqquadri d'Autore', è andato il nuovissimo premio del FantaGiullare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA