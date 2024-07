"Acciaierie d'Italia (AdI) in Amministrazione straordinaria (As) chiarisce che il credito alle aziende dell'indotto" dell'ex Ilva, che ammonta a 120 milioni, "verrà pagato al 70% da Sace immediatamente e non in 20 rate. La rateazione di 20 mesi si riferisce alla scadenza con la quale AdI rimborserà a sua volta a Sace l'importo del credito". Lo precisa AdI in merito - si legge in una nota - "alla notizia uscita oggi su alcuni organi di stampa".



