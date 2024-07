Abbandona rifiuti speciali in campagna a Statte, denunciato

Una discarica non autorizzata di rifiuti speciali è stata scoperta dao Carabinieri forestali di Taranto in contrada Giranda nel comune di Statte. Ad abbandonarli, nel corso degli anni, sarebbe stato un 56enne tarantino che svolge abitualmente l'attività di 'svuota cantine'. L'uomo è stato denunciato e l'area è stata posta sotto sequestro.

I carabinieri hanno scoperto la discarica nel corso dei primi rilievi effettuati dopo un vasto incendio che ha colpito la zona: si sono trovati di fronte una quantità considerevole di materiali ferrosi e plastici, in gran parte costituiti da oggetti ingombranti quali frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, materassi, divani, pneumatici fuori uso, e anche carcasse di vecchie auto.

I rifiuti, parzialmente bruciati dalle fiamme, erano su un terreno agricolo dell'estensione di circa mezzo ettaro.



