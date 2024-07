Sindaco Melendugno, vicini a 13enne che ha denunciato violenza

"Attendiamo di saperne di più, le indagini sono in corso. Siamo veramente amareggiati per quello che può essere avvenuto, che potrebbe accadere ovunque.

Ed è anche per questo che ogni giorno siamo impegnati nel combattere ogni forma di violenza di genere, soprattutto contro le donne. E lo facciamo concretamente". Lo ha dichiarato il sindaco di Melendugno, Maurizio Cisternino, in riferimento al caso di una ragazzina di 13 anni che ha denunciato di essere stata violentata da un 17enne animatore di un villaggio turistico nel Comune in Salento.

"Siamo solidali - aggiunge il primo cittadino - con la ragazzina e con la sua famiglia. In questo momento, attendendo gli sviluppi dell'inchiesta, esprimo la mia vicinanza all'adolescente ed ai suoi affetti più cari".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA