Un 70enne è morto a causa di un malore mentre era nel lido Tabù a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. La vittima, originaria di Brindisi, era in acqua in cerca di un po' di sollievo dal caldo torrido quando improvvisamente si è sentita male e si è accasciata. I primi a intervenire sono stati i bagnini: in attesa dell'arrivo del 118 hanno invano tentato di rianimarlo col defibrillatore in dotazione allo stabilimento balneare.



