Festival Valle D'Itria, la Norma inaugura la 50esima edizione

Sarà la Norma di Vincenzo Bellini a inaugurare mercoledì 17 luglio al Palazzo Ducale di Martina Franca, alle 21, la 50esima edizione del festival della Valle d'Itria. Ventuno giorni, si legge in una nota, ricchi di eventi fino al 6 agosto con tre titoli d'opera: oltre a Norma, "le due rarità di Ariodante di Händel e Aladino e la lampada magica di Nino Rota".

Poi ci saranno concerti, incontri, spettacoli di prosa, giornate di studio, una mostra e la proiezione di un documentario inedito sulla storia del Festival, che avranno come cornice alcuni luoghi simbolo di Martina Franca: Palazzo Ducale, il Teatro Verdi, i chiostri di San Domenico e del Carmine, la Basilica barocca di San Martino, insieme "alle vivaci piazza e contrade, nonché le più belle masserie".

Firmato dal direttore artistico Sebastian F. Schwarz e organizzato dalla Fondazione Paolo Grassi, il festival si conferma "culla della tradizione stilistica del Belcanto ed eccellenza della cultura italiana nel mondo, fra le più antiche manifestazioni estive dedicate all'opera e alla musica vocale, la prima nella storia del Mezzogiorno".

Dal barocco al Belcanto fino al Novecento, il festival ripercorre un arco temporale di oltre due secoli "per riaffermare quell'attenzione che da sempre il festival ha nutrito per il canto lirico".



