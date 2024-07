All'Oncologico Bari 135 assunzioni, oggi le prime tre firme

Nuove assunzioni all'Oncologico di Bari, sono in tutto 135 e i primi tre, biologi, hanno firmato oggi. "La firma dei contratti e la presa in servizio delle prime unità - afferma il direttore generale dell'oncologico Alessandro Delle Donne - arriva ad appena un mese dall'approvazione regionale del nuovo tetto di spesa per il piano delle assunzioni, che vede un aumento di ben 9 milioni e 200mila euro.

I nostri uffici amministrativi sono stati celeri e sul pezzo per arruolare nuovo personale".

"Il capitale umano - prosegue - è indispensabile per dare maggiori risposte alla domanda assistenziale oncologica che si rivolge al nostro Istituto e che ultimamente è cresciuta in modo esponenziale. Andiamo così a concretizzare il nostro piano di rilancio e per questo ringrazio ancora una volta il Presidente Michele Emiliano e poi gli uffici regionali, in particolare il capo di gabinetto Giuseppe Catalano, il direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro e la dirigente Antonella Caroli".

Oltre ai biologi, sono previste le assunzioni di 48 infermieri, 39 medici, 23 tecnici di laboratorio. Poi arriveranno nuovi anestesisti per le sale operatorie, chirurghi, infermieri specializzati, radiologi, tecnici di radiologia e medici e infermieri di medicina nucleare.



