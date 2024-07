Ordigno bellico trovato durante lavori in palazzo storico Ostuni

Un ordigno bellico probabilimente della seconda guerra mondiale è stato scoperto questa mattina all'interno di un palazzo storico di Ostuni, in provincia di Brindisi, dove sono in corso lavori di riqualificazione.

L'immobile è di proprietà del Comune.

Gli operai dopo il ritrovamento dell'ordigno hanno sospeso i lavori e allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e del commissariato di Ostuni per mettere in sicurezza l'area. In via Cattedrale nel cuore del centro storico in quel momento pieno di turisti è giunto il personale del reparto artificieri della Polizia che ha recuperato l'ordigno, poi fatto brillare in un luogo sicuro.





