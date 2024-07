Fondazione Petruzzelli, Fineco sarà main sponsor fino al 2026

L'accordo di sponsorizzazione per 600mila euro fino al 2026, della banca Fineco in favore della Fondazione Petruzzelli, è stato presentato questa mattina a Bari. L'occasione è stata la prima uscita pubblica come presidente della Fondazione del neo sindaco di Bari Vito Leccese.

"Sono onorato di partecipare alla presentazione di questo accordo di main sponsorship che conferma - riferisce il primo cittadino - la crescita del prestigio della Fondazione Teatro Petruzzelli, a riprova dello straordinario lavoro condotto negli ultimi anni dal management della fondazione". "Parliamo - aggiunge - di un'istituzione culturale lungimirante e dinamica, che ha saputo mettere a valore energie e competenze per scrivere una storia nuova, all'altezza di un passato prestigioso, guardando al futuro con entusiasmo e lucidità".

"Siamo felici di annunciare che Fineco sarà main sponsor della Fondazione Teatro Petruzzelli fino al 2026. Un importante passo avanti - evidenzia Massimo Biscardi, sovrintendente della Fondazione Teatro Petruzzelli - che ben si inserisce nella campagna di mecenatismo culturale avviata negli ultimi anni, grazie alla crescita delle nostre proposte artistiche e alla qualità degli spettacoli".

"Siamo molto orgogliosi - commenta Fabrizio Lingesso, responsabile Marketing Fineco - di dare il via a questa partnership triennale con il Teatro Petruzzelli, eccellenza culturale sul territorio di Bari e nel Paese intero. Con questa collaborazione vogliamo rafforzare ancora di più il legame con la città".



