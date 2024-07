Denaro e pranzi in cambio di commesse dalla Provincia Bat

(v. 'Reati contro la pubblica amministrazione...' delle 09:16) In cambio di denaro, consulenze, lavori edilizi nelle proprie abitazioni, pranzi e percorsi benessere, alcuni dirigenti della Provincia Barletta-Andria-Trani (Bat), uno dei quali è stato arrestato, avrebbero affidato commesse a professionisti turbando ripetutamente la libertà degli incanti e omettendo di segnalare casi di conflitto di interesse. E' quanto emerge dalle indagini della Guardia di finanza che oggi ha arrestato 9 persone con le accuse, a vario titolo, di corruzione e turbata libertà degli incanti. Le quattro persone finite in carcere sono, oltre al dirigente della Provincia Bat, due dirigenti dei Comuni di Trani e Barletta e un ingegnere. Le altre cinque sono agli arresti domiciliari.

In una conferenza stampa in procura di Trani è stato evidenziato che le indagini riguardano la discarica di rifiuti speciali non pericolosi Cobema, di Canosa di Puglia. Gli indagati sono complessivamente 17, tra imprenditori anche della provincia di Salerno ed enti. E il denaro erogato dai professionisti che beneficiavano delle commesse pubbliche veniva drenato, in alcuni casi, da una società tra professionisti riconducibile a uno dei dirigenti indagati, in altri casi veniva dato personalmente.

Secondo quanto emerso, i lavori di chiusura definitiva e delle attività di post-gestione della discarica erano stati affidati dalla Provincia Bat con gara ad evidenza pubblica, senza comunicare l'inizio dei lavori al Comune di Canosa di Puglia, alla proprietà del sito o all'amministratore giudiziario, nonostante sulla discarica pendesse un procedimento penale per reati ambientali.

I lavori erano stati preceduti da indagini ambientali fatte da un professionista che ha retrocesso parte dei compensi corrisposti dall'ente verso l'impresa del coniuge del dirigente competente all'affidamento dell'incarico. "Il patto corruttivo - evidenzia la Guardia di finanza - si è consumato con il silenzio del dirigente sull'affidamento fraudolento e sulla parziale indagine conoscitiva afferente allo stato dell'impianto e alle matrici ambientali".



