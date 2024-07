A Cisternino mostra di Lisetta Carmi, la fotografa degli ultimi

La fotografa degli ultimi, una pionera il cui sguardo attento e profondo leggeva l'anima delle comunità, torna finalmente a casa. Indipendente, libera, coraggiosa. Il 13 luglio inaugura, a Palazzo Lagravinese, la mostra permanente con le 31 foto che la fotografa Lisetta Carmi ha donato, nel 2020, alla comunità di Cisternino, il comune pugliese, in provincia di Brindisi, nella Valle d'Itria, che l'ha accolta per quasi 50 anni.

Foto autografate e timbrate, che costituiscono un patrimonio prezioso e testimoniano il viaggio artistico e umano di Lisetta Carmi: gli scatti in mostra raffigurano i camalli di Genova, i "travestiti" di Via del Campo, i campi profughi palestinesi, i volti dei bambini in Afghanistan, Venezuela, Irlanda, Israele, India, la Sicilia con i testi dello scrittore Leonardo Sciascia in accompagnamento, lo yogi Babaji a Herakkan e il volto invecchiato ma intenso del poeta Ezra Pound.

La mostra, in una cornice voluta dalla fotografa scomparsa nel 2022, su iniziativa del Comune di Cisternino, è ideata da NÙEVÙ Studio. A curare la parte storico-didascalica del percorso è la giornalista Lucilla Parlato, l'allestimento ha la supervisione della Sovrintendenza ai Beni Culturali e Artistici di Lecce-Brindisi.

Per l'occasione, a Cisternino prende il via una stagione di eventi legati all'artista: "Lisetta 100", un calendario pensato per celebrarne il centenario della nascita, realizzato con il sostegno della BCC di Locorotondo. Oltre alle mostre fotografiche, sono previste serate musicali e letterarie che gireranno sempre intorno ai temi legati a Cisternino e a Lisetta Carmi.

All'inaugurazione parteciperanno - oltre alle istituzioni - il curatore del Fondo Carmi, Giovanni Battista Martini, e Roberto Corsi, testimone dell'Ashram Bhole Baba, il centro spirituale che Lisetta ha creato alla fine degli anni '70, a Contrada Portarino, tutt'ora attivo.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 19 alle 21 e la domenica dalle 10 alle 12.



