Si ustiona usando l'alcol, 12enne in gravi condizioni a Bari

Un 12enne è ricoverato al Policlinico di Bari in gravi condizioni, con ustioni medio profonde e profonde, ovvero di secondo e terzo grado, sul 60% della superficie corporea: volto, addome, arti inferiori, braccia e mano sinistra.

Secondo una prima ricostruzione, ieri sera il 12enne si trovava a casa di un amico in provincia di Lecce. Giocando, si sarebbe sporcato il petto con la colla e avrebbe usato l'alcol per cercare di eliminarla. Poi - sempre secondo una prima ricostruzione - avrebbe cercato di sciogliere la colla rimasta usando un accendino che avrebbe provocato la fiammata che lo ha investito. Al momento il 12enne è ricoverato in terapia intensiva, è intubato e sedato. È stato trattato d'urgenza ieri sera all'arrivo al Policlinico di Bari dall'equipe del Centro ustioni diretta dal dottor Giulio Maggio, con escarolisi enzimatica precoce selettiva, un procedimento innovativo e specialistico per le ustioni gravi. La prognosi è riservata.



