Leccese proclamato sindaco di Bari, 'umile portavoce comunità'

Vito Leccese, che al recente ballottaggio ha ottenuto oltre il 70% dei voti battendo il candidato del centrodestra, è stato proclamato sindaco di Bari.

Succede ad Antonio Decaro che è stato alla guida del Comune negli ultimi dieci anni. È stato proprio Decaro a passargli la fascia tricolore oggi nella sala consiliare di palazzo di città.

Entrambi visibilmente emozionati si sono abbracciati tra gli applausi di tanti cittadini che hanno voluto partecipare.

"Ringrazio - ha detto Leccese - il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per essere qui, abbiamo condiviso 20 anni fa le stesse emozioni, abbiamo dato corpo e sostanza all'epoca alla primavera pugliese". Poi, ha aggiunto, "grazie a te, Antonio, per quello che hai lasciato in questa città, per quello che mi hai trasmesso, ho avuto la fortuna di starti accanto e di osservarti, di carpire i segreti di quello che hai sempre detto essere il mestiere più bello del mondo. E ho guardato i tanti cittadini che grazie a te sono diventati una vera e propria comunità coesa e solidale e soprattutto orgogliosa di essere barese. Dei sentimenti di questa comunità mi faccio oggi umile portavoce".

Sulla ispezione disposta dal ministero dell'Interno dopo gli oltre 130 arresti per voto di scambio politico mafioso alle elezioni comunali del 2019, Leccese ha detto: "Non abbiamo paura, sappiamo di poter dare tutta la collaborazione dell'intera amministrazione comunale per analizzare ciò che è successo, siamo noi i primi a pretendere che sulla nostra amministrazione non ci siano ombre. Lo faremo da servitori dello Stato perché la fedeltà alla Repubblica sono i valori rappresentati da questa fascia che portiamo sul cuore".



