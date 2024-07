ITS Academy Mobilità raddoppia l'offerta formativa

ITS Academy Mobilità (già ITS Logistica Puglia), raddoppia l'offerta e amplia la sua rete sul territorio regionale. Sostenibilità ambientale e automazione digitale sono gli assi portanti dei nuovi programmi di studio pensati e costruiti in sintonia con le misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) che considera infrastrutture logistiche, mobilità sostenibile, ricerca tecnologico-scientifica, leve strategiche per l'economia nazionale del futuro. Oggi la presentazione a Bari della nuova offerta formativa per il biennio 2024/2026 (sette aree di indirizzo, 17 percorsi formativi spalmati su 10 sedi).

Sono intervenuti Sebastiano Leo, assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro; Silvio Busico, presidente di ITS Academy Mobilità; Giuseppe Totorizzo, presidente sezione Trasporti e Logistica Confindustria Bari/Bat; e Luigia Tocci, direttore ITS Academy Mobilità I corsi di ITS Academy Mobilità hanno durata biennale, si articolano in 600 ore d'aula, 400 ore di laboratorio d'impresa e 800 ore di attività in azienda. Manager come docenti, stage in azienda, focus sulla specializzazione tecnologico-scientifica, sul green e sul digital, una vasta rete di aziende partner.

Dal biennio 2024/2026, alle sedi già operative a Taranto, Bari, Lecce, Brindisi si affiancano quelle di Andria, Barletta, Fasano, Francavilla Fontana, Galatina e Manfredonia. Ciascuna sede si caratterizza per una o più aree di indirizzo per un totale di 18 percorsi formativi.

"Gli ITS in Puglia - ha sottolineato Sebastiano Leo, assessore regionale Istruzione, Formazione, Lavoro - costituiscono un circuito importante. Negli anni abbiamo avuto riscontri straordinari. Al termine del biennio i nostri ragazzi sono pronti ad entrare nel mondo del lavoro".

"Grazie all'opportunità offerta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) - ha sostenuto Silvio Busico, presidente ITS Academy Mobilità - stiamo moltiplicando i nostri percorsi, per rispondere in maniera sempre più efficace alle nuove competenze richieste dalle imprese. Colmare il divario tra domanda sempre più qualificata e offerta talvolta carente è il nostro obiettivo principale".



