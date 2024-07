Decaro consegna la fascia al nuovo sindaco, 'grazie Bari'

"È stato bello e importante lavorare per mia città. Questa fascia tricolore che ho cercato di onorare ogni giorno in questi dieci anni mi ha reso un uomo migliore e per questo devo ringraziare tutti i cittadini baresi che in questi anni mi hanno accompagnato e mi hanno insegnato a fare il sindaco. Voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato insieme a me. Tutti i dipendenti comunali che hanno permesso a questa città di crescere e di migliorare. Insieme abbiamo fatto un lavoro straordinario e sappiate che gran parte è merito vostro. Sono stato onorato di lavorare con voi. Oggi è tempo di andare. E io sono pronto a farlo sapendo di lasciare la città in ottime mani". Lo ha detto l'ex sindaco di Bari, Antonio Decaro, in occasione della proclamazione del suo successore Vito Leccese. "Lo dico a te Vito, e lo dico ai miei concittadini - ha proseguito - so di stare consegnando questa fascia ad una brava persona. Un uomo per bene, che ama Bari e i baresi. Vito, so che tu sari un ottimo sindaco, perché io per primo da te ho imparato tante cose. So che saprai accompagnare la città in un nuovo percorso che saprei interpretare con le qualità che tutti ti riconoscono e che la città ha imparato ad apprezzare in questi mesi".

"Per quanto mi riguarda, non potevo lasciare questa fascia in mani migliori - ha concluso - le tue. Buon lavoro sindaco, ora è tempo anche per te di andare".



