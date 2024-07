De Piscopo e Silvia Mezzanotte al Summer festival di Taranto

Sette appuntamenti in cartellone per il Mon Reve Summer Festival 2024 in programma a Taranto dal 12 luglio al 23 agosto. Tra gli ospiti, Tullio De Piscopo, Lua De Gennaro, Andrea Perroni, Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale.

La kermesse, che gode del patrocinio del Comune, è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla presenza di Angelica Lussuoso, assessore comunale Cultura, Eventi e Politiche Giovanili, ed Emilia Di Lello, rappresentante del Mon Reve Ecogreen Resort. La direzione artistica è di Mimmo Battista.

Primo appuntamento in programma è, venerdì 12 luglio, il Canzoniere di Lucio Battisti con la band Lato B che, con special guest il musicista Roberto Angelini direttamente dal programma Propaganda live di LA7, in inediti arrangiamenti proporrà tutte le più famose canzoni di Lucio Battisti.

Sabato 13 luglio c'è un fuori programma con il DJset di Luca De Gennaro, lo storico conduttore radiofonico e critico musicale di Radio Capital, in questa serata in veste di disc jockey.

Domenica 21 luglio Don Ciccio e Mama Marjas: pioniere della Black Music in Italia lui, regina del reggae lei.

Sabato 27 luglio il concerto del percussionista e compositore napoletano Tullio De Piscopo con il suo nuovo progetto "40 anni di Stop Bajo".

Sabato 3 agosto il DJset N.A.I.P., acronimo di "nessun artista in particolare", con protagonista il polistrumentista Michelangelo Mercuri finalista X Factor 2020.

Sabato 10 agosto mattatore sarà Andrea Perroni, conosciuto per programmi come Zelig e Colorado, e conduttore con Luca Barbarossa di Radio Rai2 Social Club. Proporrà lo spettacolo "La fine del mondo".

Venerdì 23 agosto finale con "Vacanze Romane tour": è il lungo viaggio in musica in cui Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale raccontano la loro storia nei Matia Bazar, proponendo una carrellata dei più famosi successi del gruppo.



