Arrivata in porto a Bari nave Humanity One con 178 migranti

E' arrivata questa mattina nel porto di Bari la nave Humanity One con a bordo 178 migranti recuperati in diverse operazioni di soccorso nel Mar Mediterraneo nei giorni scorsi. A bordo ci sono, tra gli altri, 76 minori non accompagnati e diverse donne in stato di gravidanza. Secondo quanto è stato testimoniato dal personale a bordo della nave, i migranti hanno raccontato di aver trascorso un lungo periodo di detenzione in centri di detenzione della Libia, e parecchi di loro avrebbero subito anche "torture".

I migranti provengono tra gli altri da Eritrea, Etiopia, Egitto e Sudan.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA